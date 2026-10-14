В одной стране ЕС задержали бомжа-богача

14 октября 2026, 18:29

В Италии у бомжа нашли серебрянные монеты XIX-XX веков на €80 тысяч

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В итальянском Больцано у бездомного гражданина Марокко изъяли коллекцию старинных серебряных монет оценочной стоимостью €80 тысяч. Об этом сообщает издание il Dolomiti.