В одной стране ЕС задержали бомжа-богача
В итальянском Больцано у бездомного гражданина Марокко изъяли коллекцию старинных серебряных монет оценочной стоимостью €80 тысяч. Об этом сообщает издание il Dolomiti.
Инцидент произошел во время патрулирования района, где полиция неоднократно находила наркотики, спрятанные в кустах и вдоль берега реки. Сотрудники правоохранительных органов вместе со служебными собаками заметили группу иностранцев, которые громко спорили. Полицейские вмешались и предотвратили драку. В этот момент служебная собака почуяла наркотики у одного из мужчин.
Поскольку все задержанные были известны полиции как ранее судимые, стражи порядка решили провести более тщательную проверку. В рюкзаке одного из них — гражданина Марокко без постоянного места жительства, ранее судимого за наркотики, кражу и непристойное поведение в общественном месте, — обнаружили десять старинных серебряных монет. Они находились в отличном состоянии, были идеально чистыми и относились к разным годам выпуска — с 1813 по 1936 год. Их общая стоимость оценивается в €80 тысяч.
Мужчина не смог объяснить происхождение монет. Деньги изъяли, в настоящее время офицеры выясняют, кому они на самом деле принадлежат.
Читайте также: