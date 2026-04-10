Соцработница «кинула» бомжей почти на 13 миллионов рублей в Петербурге
В Санкт-Петербурге по обвинению в мошенничестве при оформлении выплат для участников спецоперации арестовали местную жительницу.
Как сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города, фигурантке инкриминируется афера в особо крупном размере. По версии следствия, Индира Севостьянова, работавшая специалистом по социальной работе с лицами без определенного места жительства, похитила у бездомных граждан деньги, которые они получили после подписания контрактов с Минобороны РФ.
Злоумышленница подыскала двух мужчин и, злоупотребив их доверием, убедила оформиться на военную службу, после чего забрала себе их банковские карты для получения положенных выплат. С этих счетов Севостьянова сняла почти 13 миллионов рублей, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению.
Женщину задержали и предъявили обвинение. Суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.