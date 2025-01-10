В одном из хостелов в Москве мужчина ударил товарища ножом в грудь

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве
Сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии задержали мужчину, который ранил ножом товарища в одном из хостелов Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, сигнал «тревога» поступил из хостела на улице Говорова. На место оперативно прибыл экипаж Росгвардии. Администратор хостела рассказал, что между жильцами произошел конфликт на фоне совместного употребления алкогольных напитков. В результате один мужчина ударил другого ножом в грудь.
Тем временем задержанного доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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«Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на месте происшествия. 41-летний пострадавший был госпитализирован в одну из городских больниц с предварительным диагнозом «проникающее ранение грудной клетки», — говорится в сообщении пресс-службы.
Тем временем задержанного доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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Элина Позднякова