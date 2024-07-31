В одном из театров Екатеринбурга нашли труп

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В екатеринбургском Театре юного зрителя (ТЮЗ) обнаружили тело мужчины. Об этом сообщил источник издания URA.RU.
«По предварительной информации, мужчина скончался в театре. Ранее появилась версия о том, что тело могли найти на воротах, однако наш собеседник эту информацию опроверг. В Следственном комитете Свердловской области отказались от комментариев», — сообщили в ведомстве.
Директор ТЮЗа Сергей Радченко, который был назначен на эту должность недавно, заявил, что пока также не может дать комментарий.
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