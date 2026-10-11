В одном регионе России появились переносящие бешенство звери
В Ставропольском крае дикие еноты начали массово приближаться к жилым домам, что создает риск заражения бешенством. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что животных все чаще встречают на улицах Кисловодска, Железноводска и Ставрополя. Енотов привлекают открытые мусорные баки, брошенные объедки и миски с кормом для кошек и собак. Кроме того, засушливая погода, вырубка лесов и активное строительство вынуждают зверей покидать привычную среду обитания.
Еноты обустраивают норы под фундаментами зданий, в хозяйственных постройках и на чердаках. При регулярной подкормке они быстро теряют страх перед людьми. Специалисты призывают население полностью отказаться от попыток погладить диких животных, сделать с ними фотографии или поделиться едой.
Ранее сообщалось, что в Германии жалуются на нападения «енотов-нацистов» Германа Геринга. Подробности — в нашем материале.
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