В одном регионе России появились переносящие бешенство звери

11 октября 2026, 21:50

Mash: В Ставропольском крае еноты чаще выходят к людям

Фото: istockphoto/Yuki

В Ставропольском крае дикие еноты начали массово приближаться к жилым домам, что создает риск заражения бешенством. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.