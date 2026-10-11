Раскрыта судьба тигра Алтая, растерзавшего посетителя зоопарка

11 октября 2026, 16:48

Растерзавшего посетителя тигра из зоопарка Йоркшира не усыпят

Фото: iStock/wrangel

Стала известна судьба тигра по кличке Алтай, растерзавшего посетителя зоопарка в британском графстве Йоркшир. Подробности привела пресс-служба зверинца на своей странице в социальной сети Х.