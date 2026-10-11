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Раскрыта судьба тигра Алтая, растерзавшего посетителя зоопарка

Растерзавшего посетителя тигра из зоопарка Йоркшира не усыпят
Фото: iStock/wrangel

Стала известна судьба тигра по кличке Алтай, растерзавшего посетителя зоопарка в британском графстве Йоркшир. Подробности привела пресс-служба зверинца на своей странице в социальной сети Х.



Киперы рассказали, что их подопечный цел и невредим. По их словам, животное не будут подвергать эвтаназии из-за произошедшей трагедии. Сотрудники учреждения также выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее местные СМИ писали, что мужчина перепрыгнул через защитное ограждение и оказался в вольере с хищником. По словам других посетителей, он словно хотел «поиграть» с тигром, однако в итоге подвергся его нападению. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали на медицинском вертолете.

Издание The Telegraph со ссылкой на очевидцев сообщало, что посетителей оперативно вывели с территории, а в какой‑то момент в зоопарке раздались выстрелы. В связи с ЧП администрация решила закрыть зверинец до конца дня, чтобы разобраться в ситуации.

Лидия Пономарева

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