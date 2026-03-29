В одном регионе России зафиксировали пеплопад
В поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово зафиксировали незначительное выпадение вулканического пепла. Причиной стал пепловый выброс на вулкане Шивелуч, который произошел днем 29 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.
По данным специалистов Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, столб пепла поднялся на высоту 11 тысяч метров при высоте самого исполина 3 283 метра. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении — в сторону залива Озерного. На его пути оказались населенные пункты Усть-Камчатского округа, что привело к выпадению небольшого количества пепла в двух селах.
Подчеркивается, что жизнедеятельность местного населения не нарушилась, обращений в единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности.
Шивелуч — один из крупнейших действующих вулканов Камчатки возрастом 60-70 тысяч лет. Он располагается примерно в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Вулканический массив включает Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный Молодой Шивелуч.
