В одном регионе России зафиксировали пеплопад

29 марта 2026, 11:27

На Камчатке зафиксировали пеплопад

Фото: istockphoto/Proxima13

В поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово зафиксировали незначительное выпадение вулканического пепла. Причиной стал пепловый выброс на вулкане Шивелуч, который произошел днем 29 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.