Раскрыты детали дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге
В деле об убийствах прошлых лет, совершенных в Екатеринбурге, фигурируют десять подозреваемых, сообщил РИА Новости адвокат одного из задержанных Илкин Амиров.
По его информации, шесть человек находятся под стражей, двое умерли, а еще двое находятся в больнице. Адвокаты решили не раскрывать все карты из-за большого резонанса.
Напомним, парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву из-за задержания в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, подозреваемых в убийствах. Делегация расценила действия российских силовиков в отношении подозреваемых как «демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззаконного произвола убийства и акты насилия».
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