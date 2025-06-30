Раскрыты детали дела об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге

30 июня 2025, 14:33

Десять подозреваемых фигурируют в деле об убийствах в Екатеринбурге

Фото: iStock / Akintevs

В деле об убийствах прошлых лет, совершенных в Екатеринбурге, фигурируют десять подозреваемых, сообщил РИА Новости адвокат одного из задержанных Илкин Амиров.