Течение унесло из Непала в Индию нескольких слонов

27 августа 2026, 13:47

Унесенных течением из Непала в Индию при наводнении пятерых слонов спасли

Фото: istockphoto/johan63

В индийском штате Уттар-Прадед сотрудники лесного и ирригационного ведомств провели операцию по спасению пяти слонов, унесенных сильным течением из Непала. Об этом стало известно 27 августа.