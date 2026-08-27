Течение унесло из Непала в Индию нескольких слонов
В индийском штате Уттар-Прадед сотрудники лесного и ирригационного ведомств провели операцию по спасению пяти слонов, унесенных сильным течением из Непала. Об этом стало известно 27 августа.
Как передает NDTV India, в стаде находились три взрослые особи и два детеныша. Животные оказались в реке Каудияла из-за резкого подъема уровня воды. Чтобы облегчить им выход на сушу, спасатели перекрыли ворота плотины, ослабив силу течения. В итоге слоны смогли самостоятельно выбраться на берег.
В соцсетях появились кадры, запечатлевшие момент, как животные выходят из воды. В то же время жители затопленных районов на фоне разлива передвигаются среди обломков и мусора, пытаясь спасти уцелевшие вещи из домов.
Наводнение произошло 26 августа в приграничной зоне между Непалом и Тибетом. По предварительным оценкам, жертвами стихии могли стать около тысячи человек. В районе бедствия, по имеющимся данным, находились как минимум четверо российских туристов — связь с ними пока отсутствует. Кроме того, в списках пропавших без вести иностранцев значатся 53 гражданина Украины.
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