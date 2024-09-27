Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал важное признание

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Глава отравившейся под Красноярском семьи заявил, что после обработки дихлофосом помещение нормально не проветривалось. По словам отца, открыта была только форточка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка. Дети скончались в медицинском учреждении.
Ранее в главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что приоритетной версией расследования гибели детей, отравившихся под Красноярском, является возможность попадания в их организм компонентов неизвестного инсектицида.
До этого стало известно, что ученый из Нижнего Новгорода раскапывал могилы и делал кукол из тел детей. Мужчина был задержан полицией после того, как в его квартире нашли 26 мертвых девочек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На шерсти погибшего в семье с отравившимися детьми котенка нашли инсектицид
Ранее в главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что приоритетной версией расследования гибели детей, отравившихся под Красноярском, является возможность попадания в их организм компонентов неизвестного инсектицида.
До этого стало известно, что ученый из Нижнего Новгорода раскапывал могилы и делал кукол из тел детей. Мужчина был задержан полицией после того, как в его квартире нашли 26 мертвых девочек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова