В Торопецком округе Тверской области запретили посещение лесов после атаки дрона

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В Торопецком округе Тверской области ввели запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы после атаки украинского дрона. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Руденя.
Ранее в этот день правительство Тверской области сообщило о сильном пожаре в Торопце, вспыхнувшем после падения обломков беспилотника. Была объявлена частичная эвакуация населения.
Власти региона после этого инцидента приняли решение ввести временный запрет на посещение жителями лесов и въезд в лесные массивы транспорта для проведения мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки дрона.
Уточняется, что запрет будет действовать до 1 октября. Для соблюдения гражданами этих требований на период ограничений в лесных массивах будет вестись патрулирование.
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Власти региона после этого инцидента приняли решение ввести временный запрет на посещение жителями лесов и въезд в лесные массивы транспорта для проведения мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки дрона.
Уточняется, что запрет будет действовать до 1 октября. Для соблюдения гражданами этих требований на период ограничений в лесных массивах будет вестись патрулирование.
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Анастасия Чинкова