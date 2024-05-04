В Омске 6-летняя девочка выжила после падения с 13 этажа

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В Омске маленькую девочку госпитализировали после падения из окна на 13-м этаже. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, ребенок находится в тяжелом состоянии.
ЧП случилось около 23:00, когда родители решили выйти к подъезду, чтобы забрать велосипеды, оставленные там после дневной прогулки. Девочку положили спать и сказали, что вернутся быстро. При этом дверь на балконе осталась открытой из-за жары в квартире, где мать готовила куличи. Когда родители вернулись, они обнаружили, что их ребенка дома нет.
Информация о несчастном случае поступила в полицию из больницы. Медики сообщили о том, что шестилетняя девочка выпала с балкона квартиры на 13-м этаже на Бульваре Архитекторов в Омске и была доставлена в больницу с серьезными травмами. Мать обнаружила ее лежащей на газоне под окнами и вызвала скорую помощь. Сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое, она находится в реанимации.
Семья девочки считается благополучной и не находится на учете в органах внутренних дел. Полиция проводит дальнейшее расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Областная прокуратура взяла этот случай под свой контроль.
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Информация о несчастном случае поступила в полицию из больницы. Медики сообщили о том, что шестилетняя девочка выпала с балкона квартиры на 13-м этаже на Бульваре Архитекторов в Омске и была доставлена в больницу с серьезными травмами. Мать обнаружила ее лежащей на газоне под окнами и вызвала скорую помощь. Сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое, она находится в реанимации.
Семья девочки считается благополучной и не находится на учете в органах внутренних дел. Полиция проводит дальнейшее расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Областная прокуратура взяла этот случай под свой контроль.
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Артем Кузьмин