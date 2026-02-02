МВД показало, как мошенники могут собрать данные для доступа к «Госуслугам»
Управление МВД России по борьбе с киберпреступностью предупреждает граждан о новой мошеннической схеме. Об этом пишет Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».
Злоумышленники распространяют фальшивые сообщения в поддельных домовых чатах. Они утверждают, что проводятся плановые проверки индивидуальных приборов учета воды. Для этого мошенники предлагают перейти по ссылке на якобы официальный чат-бот «Госуслуг».
После этого бот запрашивает номер телефона. Затем приходит сообщение с «ключом», который якобы нужен для фиксации даты визита специалиста. МВД призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам и не предоставлять личные данные.
