МВД показало, как мошенники могут собрать данные для доступа к «Госуслугам»

02 февраля 2026, 09:59

МВД показало собирающий данные для доступа к «Госуслугам» чат-бот мошенников

Фото: iStock/JuYochi

Управление МВД России по борьбе с киберпреступностью предупреждает граждан о новой мошеннической схеме. Об этом пишет Telegram-канал «‎Вестник Киберполиции России».