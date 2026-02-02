В Таиланде монах схватил женщину за грудь во время ритуала
В Таиланде жительница провинции Патхумтхани заявила о сексуальных домогательствах со стороны 70-летнего буддийского монаха во время проведения религиозной церемонии. Об этом сообщает издание The Thaiger.
29 декабря, по словам 34-летней Пуи, в одном из храмов произошёл инцидент. Женщина пришла на обряд благословения, чтобы привлечь удачу в бизнесе. Во время церемонии монах попросил её расстегнуть рубашку. Пуи выполнила просьбу частично, но священнослужитель продолжил раздевать её сам.
Затем, как утверждает пострадавшая, монах нанёс ароматическую пудру на её лоб и шею. При этом он позволил себе неприемлемые прикосновения и сделал комментарии интимного характера. Испуганная женщина покинула храм. В этот момент в помещении находились другие прихожанки, которые ожидали своей очереди на благословение.
Ситуация стала известна только через месяц. Подруга Пуи рассказала об этом в соцсетях. История привлекла внимание СМИ, и женщина обратилась к властям с просьбой провести официальное расследование.
