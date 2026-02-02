В Таиланде монах схватил женщину за грудь во время ритуала

02 февраля 2026, 10:06

В Таиланде женщина обвинила пожилого монаха в домогательствах во время обряда

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Таиланде жительница провинции Патхумтхани заявила о сексуальных домогательствах со стороны 70-летнего буддийского монаха во время проведения религиозной церемонии. Об этом сообщает издание The Thaiger.