В Омске КМС по лёгкой атлетике во время пробежек делал закладки наркотиков

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Спортсмена из Омска задержали за то, что он делал закладки с наркотиками во время пробежек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Уточняется, что мужчина является кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике. Его задержали на улице 2-й Островской во время занятий бегом. У спортсмена обнаружили три свёртка с наркотическим веществом. При этом в его квартире нашли ещё 436 граммов «синтетики», весы и упаковки.
Уточняется, что закладки с наркотиками он делал во время пробежек. Теперь ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
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«Омич, являющийся кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и активно выступающий в соцсетях за здоровый образ жизни, был участником преступной схемы по продаже запрещенных веществ через интернет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что закладки с наркотиками он делал во время пробежек. Теперь ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
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Элина Позднякова