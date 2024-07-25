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Пьяный военный ВСУ убил отказавшегося везти его таксиста. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».
Инцидент произошел в Одессе. По данным канала, таксист отказался везти пятерых пассажиров, поскольку машина рассчитана на четверых. Началась ссора, в ходе которой мужчина нанес таксисту несколько ударов ножом в область грудной клетки, он скончался.
Сотрудники правоохранительных органов подтверждают убийство, однако не упоминают принадлежность подозреваемого к силовым структурам. Мужчина пытался скрыться, но был пойман.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве экс-нардепа Верховной рады Ирины Фарион задержали в Днепре. По данным министра украинского МВД Игоря Клименко, предполагаемый убийца при подготовке преступления снял во Львове не менее трех квартир.
Французский журналист вернулся из Украины и рассказал о реальном положении ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сотрудники правоохранительных органов подтверждают убийство, однако не упоминают принадлежность подозреваемого к силовым структурам. Мужчина пытался скрыться, но был пойман.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве экс-нардепа Верховной рады Ирины Фарион задержали в Днепре. По данным министра украинского МВД Игоря Клименко, предполагаемый убийца при подготовке преступления снял во Львове не менее трех квартир.
Французский журналист вернулся из Украины и рассказал о реальном положении ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова