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В Омске неизвестные залили певца Кишлака перцовкой

АиФ: певец Кишлак отменил концерт в Омске после нападения
04 июля 2024, 19:29
Фото: IStock/Vector DSGNR

Фото: IStock/Vector DSGNR

Музыкант Кишлак должен был выступать в омском баре 4 июля. Однако концерт не состоится ввиду нападения на артиста, об этом сообщает АиФ.ру со ссылкой на Телеграм-канал "Новости Омска".
По информации источника, неизвестные зашли в гримерку артиста и залили ему глаза перцовым баллончиком. Момент нападения попал на камеру.

Кишлак в своих социальных сетях в слезах рассказал о произошедшем и отменил концерт. Он также пообещал найти и наказать виновных.



Ранее сообщалось о кончине актера драматического театра и певца Михаила Пекцоркина. Он погиб в зоне специальной военной операции.

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Подросток сбил в Истре журналиста на угнанной машине и скрылся
04 июля 2024, 19:44

Фото: iStock / HotPhotoPie

В Истре подросток на угнанном автомобиле «Мерседес» сбил корреспондента мультимедийного информационного центра «Известия». Ему предъявили обвинения, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«27 июня возле одного из торговых центров в деревне Обушково репортёр по редакционному заданию фиксировал нарушения ПДД несовершеннолетними. В это время 16-летний парень на чужой иномарке остановился на парковке для инвалидов. Представитель СМИ задал ему вопрос о нарушении. Однако злоумышленник сдал назад, наехал на потерпевшего и скрылся», – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям – об угоне, хулиганстве и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.

Суд отправил подростка под домашний арест.

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#подмосковье
#ск рф
#уголовное дело
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В Краснодаре полиция задержала начальника, сломавшего подчинённому 11 рёбер
04 июля 2024, 17:45

Фото: istockphoto/nito100

В Краснодаре пациент поступил в больницу с переломами 11-ти рёбер. Выяснилось, что покалечил мужчину его начальник.
Об этом сообщили в персс-службе регионального управления МВД. Врачи оповестили об избитом пациенте полицию, как они обязаны делать в таких случаях. Приехавшие правоохранители опросили пострадавшего и выяснили, что он пострадал от рук своего работодателя. По словам потерпевшего, начальник избил его, нанося удары руками и ногами.

Подозреваемого быстро задержали. Им оказался житель Новгородской области, ранее неоднократно судимый за хулиганство, кражу, ложный донос и другие преступления. Он рассказал полицейским, что накануне его сотрудник явился на работу пьяным. Это не понравилось заказчику, и он отказался от услуг фирмы. Тогда работодатель решил по-своему наказать работника за нарушение трудовой дисциплины, жестоко избив его.

В отношении нижегородца возбуждено уголовное дело по статье о причинении умышленного вреда здоровью. Степень его тяжести выяснится после обследования внутренних органов потерпевшего. Подозреваемый заключён под стражу.

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#уголовное хулиганство
#нарушение
#работодатель
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Бывшему заммэру Челябинска грозит до 15 лет тюрьмы за взятку
РЕН ТВ: экс-замглаву Челябинска задержали за взятку в особо крупном размере
04 июля 2024, 17:44

Фото: IStock/Oksana Kalinina

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали бывшего заместителя главы Челябинска, председателя комитета градостроительства и архитектуры, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе управления.
Согласно версии следователей в период с 2017 по 2019 год чиновник, используя свои служебные полномочия, подписал проекты строительства объектов недвижимости в Советском районе города. За это ему заплатили 10 миллионов рублей.

Теперь экс-заму мэра грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 100 миллионов рублей.

Ранее Телеграм-канал SHOT сообщил о задержании 43-летней преподавательницы юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА), которую обвиняют в передаче взятки в особо крупном размере. До этого женщина была в федеральном розыске.

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Девочки-подростки избили мальчика в Пермском крае
Ural Mash: избиение 9-летнего мальчика группой подростков попало на видео
04 июля 2024, 16:10

Фото: IStock/kieferpix

Девочки-подростки избили девятилетнего мальчика у ТЦ в Пермском крае, об этом сообщает Телеграм-канал Ural Mash.
По информации источника, мальчик приехал из Норильска встретиться с родственниками. Сначала он ездил с друзьями на велосипедах, потом все вместе они решили зайти в ТЦ. Это не понравилось местным 12-летним девочкам, и они сделали ему замечание. В ответ на это мальчик нахамил им, и группа подростков стала его избивать прямо на улице и при сверстниках.

В настоящее время в отношении родителей девочек вынесены административные штрафы. Самих виновниц инцидента поставили на учет в ПДН.

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#мальчик
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В ДТП с грузовиком в Подмосковье пострадали три человека
04 июля 2024, 14:53

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Грузовой автомобиль столкнулся лоб в лоб с легковой машиной на 35-м километре трассы А-107 в районе села Ямкино Богородского округа, в результате аварии пострадали водитель и две пассажирки легковушки, все пострадавшие — 2002 года рождения, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Произошло лобовое столкновение грузовика и автомобиля ВАЗ-2114. Одна из пассажирок легковой машины смогла самостоятельно выбраться из разбитого автомобиля, а водителя и вторую пассажирку зажало в салоне смятыми металлическими конструкциями. Пострадавших освободили при помощи гидравлического инструмента прибывшие на место происшествия работники Мособлпожспаса», — говорится в сообщении.
После освобождения спасатели зафиксировали молодых людей на жёстких носилках и передали врачам скорой. Всех троих пострадавших отправили в Ногинскую районную больницу. Водителю грузовика помощь врачей не потребовалась.

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В Петербурге посетительнице фитнес-клуба откусили палец

В Подмосковье возник крупный пожар на складе деревянных паллетов

В Петербурге боец СВО угрожал соседям отверткой и попал в больницу
#богородский городской округ
#дтп
#грузовик
#спасатели
#мособлпожспас
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В Петербурге посетительнице фитнес-клуба откусили палец
В Петербурге посетительнице фитнес-клуба откусили палец после тренировки
04 июля 2024, 14:46

Фото: Фотобанк Московской области

В Санкт-Петербурге одна посетительница фитнес-клуба откусила другой палец после тренировки. Об этом сообщил портал 78.ru.
Инцидент произошел в клубе «Мой тайм фитнес» на улице Оптиков в Приморском районе города около 21:15. Ничего не подозревающая посетительница пошла в раздевалку, подошла к камере хранения и в этот момент на нее напала соседка по шкафчикам.

По словам пострадавшей, соседка два раза ударила ее по голове, женщина принялась защищаться, а дальше она уже ничего не помнила. Когда пришла в себя, увидела откушенный палец на полу и очень много крови. Находившиеся в раздевалке девушки-тренеры вызвали полицию и скорую, а напавшая в этот момент стояла и издевалась, рассказала собеседница издания.

«Думаю, что ее научили так нападать. Не знаю теперь, что она там должна рассказать или какие доказательства предоставить, чтобы свою адекватность подтвердить. Это какое-то сумасшествие», — поделилась эмоциями посетительница клуба.

Девушка предположила, что причиной нападения 45-летней женщины могло быть не понравившееся соседство. У пострадавшей клиентки ящики камеры находятся вверху, а у агрессивной дамы — внизу.

«Не знаю, может ей не понравилось, что я к ней пятой точкой повернулась. Ну или нога моя там была, не знаю», — рассказала посетительница.

Сейчас пострадавшей клиентки придется сдавать много анализов. Врачи предупредили ее, что при укусе в ее организм могли попасть микробы — ведь во рту их больше, чем в любых других местах. Вечером девушке предстоит идти на перевязку. Она планирует обратиться в полицию.

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В Подмосковье возник крупный пожар на складе деревянных паллетов
04 июля 2024, 14:40

Фото: istockphoto/grafoto

В подмосковном Новоивановском охвачен пламенем склад деревянных поддонов. Сам материал, из которого сделаны паллеты, способствует быстрому распространению огня.
В небо поднимается густой чёрный дым, который видно с разных концов города, передаёт телеграм-канал Readovka. Огонь уже перекинулся на соседнее здание. Судя по вывескам, там расположены магазины, следовательно внутри могут быть люди — покупатели и торговый персонал. Распространению огня способствует сильный ветер.

Местные жители рассказывают, что пожар на этом месте возникает стабильно раз в полгода. Причины, вызвавшие возгорание на этот раз, пока остаются неизвестными. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, пожарных машин не видно.

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#люди
#подмосковье
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В Петербурге боец СВО угрожал соседям отверткой и попал в больницу
04 июля 2024, 14:37

Фото: istockphoto / Iulianna Est

В Санкт-Петербурге боец СВО вернулся из госпиталя, угрожал соседям отверткой и плескался бензином, сообщили в Газета.ру.
Вечером накануне в Калининском районе Санкт-Петербурга был задержан участник СВО, который доставлял неудобства своим соседям.

«В Калининском районе Петербурга ловили участника СВО, который превратил жизнь соседей в кошмар. Несколько дней назад он завершил лечение в госпитале, но на фронт не вернулся», — говорится в публикации.

Ранее этот мужчина имел проблемы с законом, и соседи не надеялись, что после участия в боевых действиях он изменится.

По словам местных жителей, последней каплей, которая заставила их вызвать сотрудников правоохранительных органов, стало то, что военный начал бросаться на жильцов дома с отверткой, а затем разлил бензин вокруг себя и угрожал всех поджечь.

В результате полиция задержала мужчину, а также были вызваны медики скорой помощи. Врачи оказали бойцу необходимую помощь, успокоили его и отвезли в больницу для прохождения лечения.

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#сво
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Бывшая порнозвезда обвинила американского рэпера в секс-торговле
Mirror: рэпер P. Diddy обвиняется в секс-торговле
04 июля 2024, 14:26

Фото: IStock/Motortion

Рэпер P. Diddy (настоящее имя Шон Дидди Комбс) стал фигурантом нового иска, который подала бывшая порнозвезда. Она обвинила музыканта в секс-торговле, сообщает Mirror.
Девушка обвиняет артиста в том, что он принудительно заставил ее участвовать в половых актах с посетителями его вечеринок. Она утверждает, что в случае отказа организаторы этих вечеринок угрожали внести ее в черный список музыкальной индустрии.

Сам музыкант отвергает все обвинения. Его юридические представители охарактеризовали заявления девушки «захватом денег», «безосновательными» или «отвратительными».

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