В Омске неизвестные залили певца Кишлака перцовкой

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Музыкант Кишлак должен был выступать в омском баре 4 июля. Однако концерт не состоится ввиду нападения на артиста, об этом сообщает АиФ.ру со ссылкой на Телеграм-канал "Новости Омска".
По информации источника, неизвестные зашли в гримерку артиста и залили ему глаза перцовым баллончиком. Момент нападения попал на камеру.
Кишлак в своих социальных сетях в слезах рассказал о произошедшем и отменил концерт. Он также пообещал найти и наказать виновных.
Ранее сообщалось о кончине актера драматического театра и певца Михаила Пекцоркина. Он погиб в зоне специальной военной операции.
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Кишлак в своих социальных сетях в слезах рассказал о произошедшем и отменил концерт. Он также пообещал найти и наказать виновных.
Ранее сообщалось о кончине актера драматического театра и певца Михаила Пекцоркина. Он погиб в зоне специальной военной операции.
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Олег Дикий