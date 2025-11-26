В Омске пенсионер провалился в кипящую яму под лужей и получил тяжелые ожоги

26 ноября 2025, 12:53

Фото: iStock/Iulianna Est

В Омске 78-летний мужчина получил более 60% ожогов тела после того, как провалился в заполненную горячей жидкостью яму, скрытую под обычной лужей. Об этом сообщает РЕН ТВ.