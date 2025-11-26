В Омске пенсионер провалился в кипящую яму под лужей и получил тяжелые ожоги
В Омске 78-летний мужчина получил более 60% ожогов тела после того, как провалился в заполненную горячей жидкостью яму, скрытую под обычной лужей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Малая Ивановская и 5-й Армии. Прохожий наступил в лужу и внезапно ухошел в неё почти по пояс. Мужчина смог выбраться самостоятельно, после чего упал на землю в состоянии шока.
Первую помощь пострадавшему оказал водитель, проезжавший мимо. Пенсионера госпитализировали в тяжелом состоянии — он находится в реанимации с ожогами более 60% поверхности тела.
Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.
Читайте также: