«Газель» встала на дыбы и разнесла забор на въезде в ЖК в Казани — видео

Фото: istockphoto/rep0rter

Неправильно загруженная «Газель» встала на дыбы при подъеме по улице Аббасова в Казани. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.



В публикации СМИ говорится, что результате инцидента транспортное средство снесло забор на въезде в жилой комплекс и чуть не сбило охранника, который находился рядом. К счастью, мужчина успел отскочить в сторону. Журналисты опубликовали соответствующие кадры.



Никита Кротов

