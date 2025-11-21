«Газель» встала на дыбы и разнесла забор на въезде в ЖК в Казани — видео
Неправильно загруженная «Газель» встала на дыбы при подъеме по улице Аббасова в Казани. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
В публикации СМИ говорится, что результате инцидента транспортное средство снесло забор на въезде в жилой комплекс и чуть не сбило охранника, который находился рядом. К счастью, мужчина успел отскочить в сторону. Журналисты опубликовали соответствующие кадры.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступино спасатели устранили последствия ДТП с участием двух грузовых автомобилей.
Как уточнили в ГКУ МО «Мособлпожспас», все случилось 20 ноября на федеральной трассе А-108 между поселком Михнево и деревней Дубнево.
