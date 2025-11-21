«Газель» встала на дыбы и разнесла забор на въезде в ЖК в Казани — видео

21 ноября 2025, 12:31

SHOT: «Газель» встала на дыбы и разнесла забор на въезде в ЖК в Казани

Фото: istockphoto/rep0rter

Неправильно загруженная «Газель» встала на дыбы при подъеме по улице Аббасова в Казани. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.