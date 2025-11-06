В Омске школьницу осудили за убийство новорожденного сына

06 ноября 2025, 12:40

Фото: iStock/AMilkin

В Омске суд вынес приговор 16-летней девушке, которая в июле текущего года родила сына в гостинице и затем задушила его. Преступницу приговорили к полутора годам воспитательной колонии. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.