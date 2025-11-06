В Омске школьницу осудили за убийство новорожденного сына
В Омске суд вынес приговор 16-летней девушке, которая в июле текущего года родила сына в гостинице и затем задушила его. Преступницу приговорили к полутора годам воспитательной колонии. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
Суд, по запросу прокуратуры, вынес частное постановление в адрес руководства учебного заведения, где обучалась девушка, из-за недостаточной работы по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних.
Тело новорожденного мальчика обнаружили в мусорном ведре, которое находилось в ванной комнате гостиницы. 16-летняя школьница забронировала номер, чтобы родить ребенка и избавиться от него.
Согласно информации следствия, девушка задушила сына и поместила его в пакет. Личность злоумышленницы удалось установить благодаря банковской карте, использованной для оплаты проживания.
