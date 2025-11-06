В Красноярском крае короткое замыкание телевизора привело к гибели ребёнка
В Красноярском крае 16-летняя девушка погибла в пожаре. Подробности сообщает региональный СК.
Трагедия случилась вечером 5 ноября в селе Кожаны. Согласно предварительной информации, короткое замыкание в телевизоре вызвало пожар в квартире на пятом этаже. Огонь быстро распространился на 55 квадратных метров.
В это время мать с сыном находились на кухне, и они успели покинуть квартиру. Когда женщина вернулась, густой дым не позволил ей пройти в комнату к дочери. Девочку спасти не получилось.
Правоохранительные органы начали проверку. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти.
Ранее сообщалось о трагедии в Якутске, где при пожаре в двухэтажном доме погибли три человека.
