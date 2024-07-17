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Появились кадры пожара на Пресненском валу в Москве. Видео опубликовал Telеgram-канал «Осторожно, Москва». Сообщается, что с крыши одного из зданий валит черный дым, есть сильное задымление. Информацию о площади возгорания и пострадавших сейчас уточняют.
Ранее сообщалось, о крупном пожаре в парке Галицкого в Краснодаре. По предварительным данным, возгорание произошло на территории хранения стройматериалов. Причины произошедшего выясняются.
Кроме того, большой пожар от искры при нарезке металла произошел в Крыму. Уточнялось, что 50-летний мужчина резал болгаркой металл, находясь рядом с сухой растительностью, что привело к возгоранию территории заповедника «Карадагский».
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