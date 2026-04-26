Стала известна причина убийства менеджера на западе Москвы
Следователи выяснили причину, по которой строитель убил менеджера крупной девелоперской компании на западе Москвы. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина не выдержал стройки, которая мешала ему спать.
43-летний Михаил С. выпил алкоголь и решил разобраться с давно раздражавшей его стройкой соседнего дома. Строители шумели и работали преимущественно по ночам. Мужчина пришёл в офис продаж на Верейской улице и нанёс несколько ножевых ударов первой попавшейся сотруднице.
36-летняя Виктория М. умерла на месте. Убийца попытался скрыться, но сотрудники задержали его в лесополосе. При обыске в квартире Михаила следователи обнаружили винтовку и арсенал холодного оружия. Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
Ранее в Подмосковье задержали мать, которая зарезала и выбросила младенца в мусорку.
