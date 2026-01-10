Женщина забила до смерти молотком знакомого и спрятала тело в курятнике в Калуге
В Калуге женщина до смерти забила молотком знакомого и спрятала тело в курятнике. Об этом сообщили в региональном СК.
В январе этого года на территории частного подворья в Калуге было обнаружено тело 44-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Вскоре личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась ранее судимая женщина, скрывавшаяся у знакомых в городе.
Согласно информации следствия, инцидент произошёл 31 декабря 2025 года. В ходе конфликта женщина нанесла знакомому три удара молотком по голове, что привело к его гибели. После этого она спрятала тело в курятнике.
Преступницу задержали, ей предъявили обвинение. Она признала свою вину и была взята под стражу. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
