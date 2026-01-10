В Сыктывкаре ребенок упал в колодец и почти час просидел в ледяной воде

10 января 2026, 11:30

В Сыктывкаре спасли ребенка, провалившегося в колодец с ледяной водой

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Сыктывкаре несовершеннолетний упал в колодец и почти час просидел в ледяной воде. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской детской клинической больницы.