В Сыктывкаре ребенок упал в колодец и почти час просидел в ледяной воде

В Сыктывкаре спасли ребенка, провалившегося в колодец с ледяной водой
В Сыктывкаре несовершеннолетний упал в колодец и почти час просидел в ледяной воде. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской детской клинической больницы.
13-летний мальчик вместе с другом гулял рядом с заброшенным зданием, когда случайно упал в открытый колодец. В ледяной воде он провел около 40 минут, пока не прибыла помощь.
Спасатели извлекли подростка из колодца и доставили его в Республиканскую детскую клиническую больницу, где диагностировали переохлаждение. Сейчас здоровью школьника ничего не угрожает. Медики готовят его к выписке из больницы.
