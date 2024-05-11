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В Омской области прорвало дамбу

Депутат ГД Алёхин: В Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу
11 мая 2024, 10:32
Фото: iStock/nkurtzman

Фото: iStock/nkurtzman

В Усть-Ишимском районе Омской области произошёл прорыв дамбы, об этом сообщил депутат Госдумы от региона Алексей Алехин, его цитирует РБК.
Депутат заявил, что мощная волна пришла через Тюменскую область из Казахстана. Первой затопило деревню Ашеваны, её жителей эвакуировали в село Усть-Ишим.

«На мой взгляд, есть проколы, может, не ожидали такой волны, думали, легче пройдет. Но на мой взгляд, власть все, что возможно, делает», — рассказал Алёхин.



Депутат выразил уверенность, что Омской области удастся справиться с прорывом дамбы.

Самое мощное затопление в этом году накрыло Оренбургскую область. Под водой оказались десятки тысяч домовладений.

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#омская область
#дамба
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы
11 мая 2024, 11:40

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который облил неизвестным веществом государственный флаг, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Волк прикрепила к своему посту видеоролик, на котором задержанный подходит к дому 48 по проспекту Королева. На Знамя Победы, которое располагалось на здании, он вылил неизвестные вещество из шприца.

«Отделом дознания УМВД России по Приморскому району по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации», — уточнил официальный представитель МВД.

Уточняется, что злоумышленником оказался 45-летний местный житель.

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#санкт-петербург
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#флаг
#уголовное дело
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Автобус со школьниками упал в овраг в Турции
25 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Турции
11 мая 2024, 10:21

Фото: iStock/conejota

Микроавтобус со школьниками опрокинулся в овраг на юго-западе Турции. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
По предварительной информации, пострадали 25 человек, среди них 22 ребенка. Всех пострадавших госпитализировали.

Отмечается, что автобус направлялся в Анталью. Из-за плохой погоды водитель потерял контроль над транспортным средством, после чего автобус слетел в овраг.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.

Напомним, 10 мая на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.

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#дтп
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#водитель
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#дети
#турция
#пострадавший
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Из восьми выжил только один: Погибли семь пассажиров автобуса, рухнувшего в Мойку
Погибли семь пассажиров автобуса, рухнувшего в Мойку в Петербурге
11 мая 2024, 09:42

Фото: iStock/tomertu

Из восьми пассажиров автобуса, рухнувшего в Мойку в Петербурге, выжил только один. Семь человек погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Фонтанка SPB Online.
Уточняется, что в тяжелом состоянии остаётся 56-летний пассажир Александр, который ехал в автобусе с супругой. Водитель автобуса жив, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он процессуально задержан в рамках уголовного дела.

По данным источника, за последние несколько лет мужчина минимум пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, 10 мая на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.

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#дтп
#санкт-петербург
#автобус
#автомобиль
#пассажир
#водитель
#аварии
#нарушение
#мужчина
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В Челябинской области 16-летняя девушка совратила ребёнка, на неё возбудили дело
11 мая 2024, 08:59

Фото: iStock/Irina_Geo

16-летнюю девушку из Челябинской области обвинили в совращении пятиклассника, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Девушка познакомилась с 12-летним школьником. В один из дней она привела его к себе домой. Там она совратила его», — рассказал источник агентства.

Он также добавил, что малолетние пытались держать своб связь в секрете, однако, родители мальчика узнали о случившемся из переписки в телефоне сына. Родные ребёнка написали заявление в правоохранительные органы.

На девушку-подростка возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Уточняется, что свою вину она полностью признала.

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#челябинск
#подростки
#секс
#уголовное дело
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В Ростовской области загорелась цистерна с топливом
11 мая 2024, 06:39

Фото: iStock/Distortion Media

На железнодорожной станции «Куберле» в Ростовской области загорелась цистерна с топливом, передает Telegram-канал регионального МЧС.
Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал

«Пожар локализован на 200 квадратных метрах. В тушении задействовано 52 сотрудника МЧС России, 15 единиц техники», – уточнили в ведомстве.

Ранее в городе Бийске произошел пожар в центральной городской больнице. Пожарные спасли из опасной зоны 41 человека. Когда прибыли первое пожарное-спасательное подразделение, было видно, что из окон шестого этажа семиэтажной больницы поднимается дым.

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#спасатели
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Студент рассказал про спасение людей из утонувшего автобуса в Санкт-Петербурге
11 мая 2024, 04:56

Фото: iStock/Parichart Thongmee

Московский студент Гаджи-Мурат Садуллаев спас людей из тонущего автобуса на реке Мойке. О своем поступке он рассказал газете «Известия».
Мужчина приехал в Санкт-Петербург с друзьями на майские праздники. Они находились недалеко от места происшествия, когда автобус упал с Поцелуева моста.

«Я смотрю, автобуса, там один человек стоял на крыше, пытался крышу открыть. Я сразу одежду скинул, обувь скинул. Ребята передо мной прыгнули двое, я за ними сразу прыгнул тоже. Кого смогли, мы вытащили», – поведал Садуллаев.

В ночь на 11 мая была опубликована видеозапись, на которой запечатлен салон автобуса, упавшего в реку Мойку. Судя по записи, перед падением автобус начало сильно трясти.

Автобус с пассажирами упал в реку Мойку с Поцелуева моста днем 10 мая и утонул. В момент падения в автобусе находилось около 20 пассажиров. Предположительно, в результате аварии погибли семь человек.

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#дтп
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Восемь человек пострадали при атаке на Белгородскую область, сообщил Гладков
11 мая 2024, 02:49

Фото: iStock/gorodenkoff

Несколько воздушных целей противника, приближавшихся к Белгороду, были сбиты системой ПВО над Белгородом и Белгородской областью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также он сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительной информации, в результате атаки пострадали восемь человек.
«Трое пострадавших с различными осколочными ранениями бригадами скорой доставляются из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу. Двое пострадавших мужчин из поселка Дубовое доставляются бригадами скорой в городскую больницу №2 города Белгорода», – написал Гладков.

Он добавил, что троим пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия, но от дальнейшей госпитализации они отказались. По словам губернатора, на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что Белгороде и Белгородской области объявлена ракетная опасность. Губернатор Гладков призвал жителей укрыться в помещениях со сплошными стенами, без окон.

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#украина
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Беспилотник ВСУ сбит в Белгородской области
Губернатор Гладков: в Белгородской области упал беспилотник ВСУ
11 мая 2024, 02:07

Фото: iStock/sommersby

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на территории сельскохозяйственного предприятия в поселке Пролетарский, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что после падения беспилотник взорвался. Также глава региона сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал.
«На территории выявлены повреждения в трех зданиях и двух единицах техники. Оперативные службы работают на месте», – сообщил губернатор.

Ранее ВСУ обстреляли Токмак из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Глава запорожского общественного движения«Мы с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе работает российская система ПВО на фоне обстрелов с украинской стороны.

До этого сообщалось об уничтожении беспилотника в небе над ​Курской областью.

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#бпла
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В Курской области сбили беспилотник ВСУ
11 мая 2024, 01:52

Фото: iStock/rancho_runner

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник самолетного типа в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«В Курской области работает ПВО. В Медвенском районе сбит украинский БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников», – написал он.

9 мая Министерство обороны сообщило, что силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью.

Попытка атаки украинских войск провалилась примерно в 10:40 по московскому времени. ВСУ пытались атаковать российские регионы с помощью БПЛА самолетного типа.

1 мая украинский беспилотник был сбит над Курской областью.

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