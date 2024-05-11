В Омской области прорвало дамбу

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В Усть-Ишимском районе Омской области произошёл прорыв дамбы, об этом сообщил депутат Госдумы от региона Алексей Алехин, его цитирует РБК.
Депутат заявил, что мощная волна пришла через Тюменскую область из Казахстана. Первой затопило деревню Ашеваны, её жителей эвакуировали в село Усть-Ишим.
Депутат выразил уверенность, что Омской области удастся справиться с прорывом дамбы.
Самое мощное затопление в этом году накрыло Оренбургскую область. Под водой оказались десятки тысяч домовладений.
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«На мой взгляд, есть проколы, может, не ожидали такой волны, думали, легче пройдет. Но на мой взгляд, власть все, что возможно, делает», — рассказал Алёхин.
Депутат выразил уверенность, что Омской области удастся справиться с прорывом дамбы.
Самое мощное затопление в этом году накрыло Оренбургскую область. Под водой оказались десятки тысяч домовладений.
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Евгения Парфентьева