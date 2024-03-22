На Рузском водохранилище спасли рыбака, застрявшего на льду на болотоходе

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Рыбака на болотоходе, частично провалившемся под лёд на Рузском водохранилище в Волоколамском округе, выручили подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В службу спасения обратился водитель пожарной машины Артём Захарян, которой в свой выходной день проезжал мимо водохранилища на личном автомобиле. Он рассказал, что увидел неподалёку от берега болотоход, который частично провалился под лёд», — говорится в сообщении.Когда спасатели прибыли на место происшествия, они увидели, что болотоход всей правой стороной находится в воде и возможности выбраться на лёд самостоятельно у него нет. Действовать нужно было крайне оперативно, потому что техника могла с минуты на минуту уйти под лёд целиком вместе с водителем. Спасатели сперва освободили застрявшего рыбака и переправили в безопасное место, а затем с помощью своего болотохода вытянули на лёд его технику.
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