В ООН высказались по поводу замеченной в Курской области американской ЧВК

Фото: iStock/LewisTsePuiLung
Все военные должны вставать на защиту гражданского населения и инфраструктуры, заявил представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя публикации с упоминанием сражающейся за Украину американской ЧВК Forward Observation Group (FOG). Отвечая на вопрос РИА Новости, он подчеркнул, что ООН «часто выражала обеспокоенность по поводу использования частных военных подрядчиков по всему миру».
«Все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека», – отметил Дюжаррик.
22 августа на фотографии, размещенной официальным сайтом FOG, были изображены бойцы, одетые в полевую форму и стоящие рядом с минометом с американским флагом. Расчет орудия расположился рядом с детской игровой площадкой и жилым домом. Точное местоположение не указано.
Ранее сообщалось, что среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавших в наступлении на Курскую область, были и члены американской ЧВК.
Читайте также:
ВСУ начали набор наемников на Reddit
В США раскрыли главный действующий против ВСУ фактор под Курском
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
Александр Климов