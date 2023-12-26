В Орехово-Зуеве видеокамера «Безопасного региона» помогла задержать вандалов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Орехово-Зуеве камера «Безопасного региона» помогла найти и задержать вандалов. Об этом рассказал руководитель Главного управление региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасёв.
Подростки взорвали урну у пешеходного моста и убежали. Просмотрев записи камер, полицейские установили виновников и отследили место их проживания. Теперь ученикам девятого класса предстоит общение с правоохранителями, а родителям, скорее всего, придётся возместить ущерб городскому округу.
Он напомнил, что, если несовершеннолетний причиняет ущерб имуществу, материальную ответственность несут его родители.
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«Система «Безопасный регион» работает в муниципалитете с 2016 года. За безопасностью в Орехово-Зуеве следят 2 758 видеокамер. Систему активно используют сотрудники правоохранительных органов для выявления правонарушителей и привлечения их к ответственности», – отметил Карасёв.
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Лора Луганская