В Орехово-Зуеве задержали двух мужчин со 100 килограммами наркотиков

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Двух мужчин, подозреваемых в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, задержали полицейские в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские остановили для досмотра автомобиль и обнаружили в нём пакет с кристаллическим веществом. Двух мужчин, ехавших на этом автомобиле, задержали. В ходе дальнейшей работы полицейские обнаружили в тайниках-закладках ещё 99 пакетов с таким же веществом. Вес каждого пакета составлял один килограмм», — говорится в сообщении.Часть изъятого вещества была отправлена на исследование. Экспертиза показала, что это — производное наркотика метилэфедрона. Остальное вещество будет проверено в процессе дальнейших разбирательств.
Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». На время следствия задержанных оставили под стражей.
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