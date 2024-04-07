В Оренбурге из-за паводка ограничено движение автомобилей

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Власти Оренбурга ввели частичные ограничения на движение транспорта до 15 апреля в связи с паводком, сообщает информационное агентство ТАСС.
«Для безопасности оренбуржцев с 22:00 (20:00 мск) 6 апреля по 23:00 (21:00 мск) 15 апреля введено частичное ограничение движения автомобильного транспорта», – сказано в сообщении.
Отмечается, что шесть улиц и пять переулков, которые могут представлять угрозу для передвижения, были перекрыты. Кроме того, в городе начали возводить искусственную насыпь, чтобы предотвратить подход воды к жилым кварталам.
Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин спрогнозировал, что уровень воды в реке Урал достигнет опасной отметки вечером в воскресенье, 7 апреля. Градоначальник заявил, что граждане, которые добровольно не покинут опасные районы, будут эвакуированы в принудительном порядке.
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Александр Климов