Стало известно об обесточенной военной части ВСУ под Одессой

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Пророссийское подполье уничтожило электростанции и обесточило воинскую часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Авангард и цех по производству беспилотников ВСУ в Хлебодарском под Одессой , сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
Сославшись на подполье в Одессе, он отметил: «В Авангарде номер А1620 сейчас без света. Работа проведена красиво, горело ярко».
Лебедев считает, что главной целью было обесточить военные части в Авангарде и предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Хлебодарске.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что у ВСУ нет снарядов для контрнаступления. Украинский лидер добавил, что ВСУ пытаются восполнить нехватку артиллерийских снарядов с помощью беспилотников.
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Лебедев считает, что главной целью было обесточить военные части в Авангарде и предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Хлебодарске.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что у ВСУ нет снарядов для контрнаступления. Украинский лидер добавил, что ВСУ пытаются восполнить нехватку артиллерийских снарядов с помощью беспилотников.
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Александр Климов