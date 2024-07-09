В Оренбурге подростки защитили девочек от домогательств мигрантов – видео

Фото: iStock/Andranik Hakobyan
Подростки избили мигрантов, которые приставали к несовершеннолетним девочкам на пляже в Оренбурге. Видео опубликовал Telegram-канал «Оренбург».
По данным издания «Блокнот», очевидцы пояснили, что один из мигрантов подплыл к несовершеннолетней девушке под водой и снял с нее купальник. При этом его сын на берегу снимал отдыхающих девушек на камеру телефона. Далее между подростками и мигрантами возник конфликт на почве этого.
Один из подростков напал на младшего мигранта, а второй – на его отца, после чего между ними завязалась драка.
Сейчас инцидентом занимается полиция. Проводится соответствующая проверка.
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Один из подростков напал на младшего мигранта, а второй – на его отца, после чего между ними завязалась драка.
Сейчас инцидентом занимается полиция. Проводится соответствующая проверка.
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Элина Позднякова