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В Оренбурге подростки защитили девочек от домогательств мигрантов – видео

Подростки избили пристававших к девочкам мигрантов в Оренбурге
09 июля 2024, 14:03
Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Подростки избили мигрантов, которые приставали к несовершеннолетним девочкам на пляже в Оренбурге. Видео опубликовал Telegram-канал «Оренбург».
По данным издания «Блокнот», очевидцы пояснили, что один из мигрантов подплыл к несовершеннолетней девушке под водой и снял с нее купальник. При этом его сын на берегу снимал отдыхающих девушек на камеру телефона. Далее между подростками и мигрантами возник конфликт на почве этого.



Один из подростков напал на младшего мигранта, а второй – на его отца, после чего между ними завязалась драка.



Сейчас инцидентом занимается полиция. Проводится соответствующая проверка.

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#мигранты
#сын
Суд арестовал мужчину, застрелившего скейтера Балишанского
Суд арестовал Демина за убийство скейтера Балишанского
09 июля 2024, 14:29

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Андрея Демина, обвиняемого в расправе над скейтером Константином Балишанским. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Демину, обвиняемому по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконного оборота огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизни сотрудников правоохранительных органов)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Демина привезли на заседание в карете скорой помощи и на специальных носилках. Как добавили в прокуратуре, обвиняемый против ареста не возражал. Фигурант признал свою вину частично, уточнив, что собирался убить Балишанского из-за неприязни с 2019 года. Ранее Демин находился в больнице, в связи с ранением.

Убийство Балишанского произошло 6 июня на западе столицы. Злоумышленник скрылся, но был найден полицейскими и оказал сопротивление.

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В Приморье мужчина скинул лежачую тёщу с балкона, чтобы упростить жизнь сыну

Сотрудники ФСБ задержали россиянина с кокаином на миллиард рублей — видео
#россия
#москва
#криминал
#убийство
#новости
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В Приморье мужчина скинул лежачую тёщу с балкона, чтобы упростить жизнь сыну
09 июля 2024, 14:26

Фото: iStock/vmargineanu

В городе Артем Приморского края мужчина выкинул с балкона пятого этажа лежачую тещу, чтобы упростить жизнь своему сыну и избавить его от необходимости ухода за ней. Об этом пишет «360».
Согласно сообщению, в воскресенье, 7 июля, 54-летний мужчина пришел в квартиру к своей теще. Он взял лежачую женщину на руки и выкинул с балкона. Таким образом решил избавить своего сына от «бремени» заботы о больной женщине, которой требовался постоянный уход.

Убийцу быстро арестовали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае бывшего бойца ЧВК «Вагнер» осудили на 7 лет лишения свободы. Его признали виновным в убийстве знакомой женщины. Тело женщины обнаружили в сгоревшей машине.

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#дело
#уголовное дело
#мужчина
#уход
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Сотрудники ФСБ задержали россиянина с кокаином на миллиард рублей — видео
Сотрудники ФСБ задержали россиянина с кокаином на миллиард рублей
09 июля 2024, 14:24

Фото: istockphoto/CreativaImages

Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали с поличным местного жителя. У него было изъято 120 килограммов кокаина общей стоимостью свыше миллиарда рублей.
Подозреваемый хранил столь крупную партию наркотиков в ангаре в промышленной зоне Северной столицы, передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики выследили хозяина гигантской «закладки» и задержали его, когда он пришёл проверить, надёжно ли хранится «товар». На кадрах видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале, видно, как оперативники рассматривают пакеты с наркотиком.

Задержанный помещён под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт запрещённых веществ в особо крупном размере. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.






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#дело
#уголовное дело
#товар
#покушение
#санкт-петербург
#наркотики
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Baza: за взятку задержали ректора Балтийского федерального университета Федорова
09 июля 2024, 13:30

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

По подозрению в получении взятки задержали ректора Балтийского федерального университета в Калининграде Александра Федорова. Как сообщает Baza, сумма взятки составляет больше 600 тысяч рублей. Сейчас с ним работают следователи.
Ранее сообщалось, что московского военкома отправили в изолятор в Замоскворецком суде столицы по обвинению в получении крупной взятки. Речь идет о Сергее Тригилеве. Военком проведет за решеткой два месяца.

По данным журналистов, военному вменяют получение взятки в крупном размере в составе группы по предварительному сговору. Тригилеву грозит до 12 лет колонии.

Кроме того, по аналогичному делу задержан в Санкт-Петербурге замглавы Адмиралтейского района Игорь Комаров.

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#россия
#криминал
#новости
#калининград
#взятка
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В Питере неизвестный вынес из квартиры инспектора ФСИН чихуахуа с деньгами
09 июля 2024, 12:39

Фото: istockphoto/blinow61

Чихуахуа, технику и деньги вынес неизвестный из квартиры инспектора ФСИН в Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка». Все произошло на первом этаже дома на Гвардейской. По предварительной информации, злоумышленник влез в окно. Открыто уголовное дело.
По данным журналистов, вместе с собачкой, купленной за 30 тысяч рублей, взяли ее корм и миски. Кроме того, в списке пропаж числятся 50 тысяч рублей, лежавшие в кухонном шкафу, а также ключи, мобильник и ноутбук. Общая сумма ущерба, по словам сотрудницы ФСИН, составляет чуть меньше ста тысяч рублей.

Ранее в Северной столице правоохранители задержали 23-летнего жителя Великого Новгорода, разбившего голову в ходе конфликта в транспорте, младшему инспектору ФСИН.

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#россия
#санкт-петербург
#криминал
#новости
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В Питере в квартире мигрантов нашли мертвого новорожденного
09 июля 2024, 12:26

Фото: istockphoto / globalmoments

В Ленинградской области в квартире, где проживают мигранты, обнаружили мёртвого новорождённого ребёнка.
Мертвого новорожденного нашли в доме по улице Калинина в деревне Тайцы Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщило издание 78.ru.

«Полиция задержала родителей мальчика — граждан Таджикистана — за нарушение миграционного законодательства. Ими оказались 17-летняя мать и 21-летний отец, которые не имели работы. Молодого человека поместили в изолятор временного содержания, а девушку — в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», — сообщили в издании.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители обнаружили тело новорождённой девочки рядом с её отцом. Выяснилось, что мужчина живёт со своей супругой в квартире в Адмиралтейском районе. У них есть две комнаты, а также четырёхлетний сын. Сейчас проводится проверка по данному факту.

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#полиция
#убийство
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#сын
#новорождённые
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В Москве в общежитии МГУ на Вернадского произошёл пожар
09 июля 2024, 12:24

Фото: istockphoto/grafoto

В Москве на проспекте Вернадского в общежитии Московского государственного университета, известном как Дом студента, произошёл пожар. Жильцы из здания были эвакуированы.
По предварительным данным, возгорание возникло в одной из комнат общежития на девятом этаже, передаёт ТАСС. Горели личные вещи кого-то из студентов. Всего в здании 24 этажа. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС около 11:30. От огня и дыма никто не пострадал. В результате тушения пожара оказались затоплены несколько комнат на нижних этажах.

Пожары в общежитиях относятся к повышенному классу опасности, поэтому данному пожару была присвоена категория № 1-БИС. Тушение таких возгораний производится с максимальной скоростью, а экстренные службы уделяют им особое внимание.

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#возгорание
#москва
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Суд: домработница из Благовещенска «отработает» выпитый ею элитный алкоголь
09 июля 2024, 12:23

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

На десять месяцев исправительных работ осудили бывшую домработницу за выпитую коллекцию элитного алкоголя. Об этом сообщила «Комсомольская правда — Благовещенск». Свою вину женщина не стала отрицать. В качестве наказания у нее также будут удерживать 5% от заработка.
Все случилось в начале этого года, когда фигурантка устроилась в качестве домработницы с проживанием на территории работодателя. Когда хозяева отправились в длительную командировку на полтора месяца, любительница чего покрепче «положила глаз» на бутылки в баре. Иногда с ней пил ее брат. В итоге бар практически полностью опустошили к приезду хозяев.

Ущерб от любви к горячительному составил 182 тысячи рублей.

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#суд
#россияне
#алкоголь
#новости
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В Узбекистане следователь на допросе надругался над изнасилованной девочкой
09 июля 2024, 11:54

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

В городе Навои в Узбекистане группа молодых людей изнасиловала девушку 2008 года рождения. Во время расследования дела один из следователей также надругался над несовершеннолетней.
Об этом сообщил портал Kun.uz со ссылкой на судебные документы и источники. Самому старшему из обвиняемых — 23 года, а самому младшему — 18 лет. Именно самый молодой участник преступления и стал зачинщиком ситуации. Он пригласил девушку к себе на работу, завёл её в подвал и заставил заняться сексом. Позже в подвал по очереди зашли ещё трое молодых людей и также надругались над несовершеннолетней.

После этого жертву отвезли на квартиру, где на протяжении нескольких дней периодически насиловали её. Фигурантами уголовного дела стали шесть человек. Трое из них уже получили различные сроки тюремного заключения. Во время проведения допроса потерпевшей один из следователей также надругался над девочкой. Сейчас он задержан и находится под стражей. Расследование дела находится на контроле детского омбудсмена Узбекистана Сурайё Рахмоновой.

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