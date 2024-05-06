В Подмосковье годовалый ребёнок заперся в машине, его вызволили спасатели

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Годовалая девочка случайно заперлась одна в автомобиле. Для того, чтобы вызволить малышку, потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Инцидент произошёл в Павловском Посаде. В единую службу спасения «Система-112» обратилась женщина. Она рассказала, что усадила годовалую дочь в детское кресло на переднее сиденье и закрыла дверь, пока обходила машину, чтобы сесть за руль. За это время малышка сумела дотянуться до ключа в замке зажигания и нажать на брелоке кнопку блокировки дверей», — говорится в сообщении.Женщина не смогла попасть в автомобиль и вызвала спасателей. Специалисты на месте попытались опустить стекло или вскрыть дверь, но попытки провалились. Тогда было принято решение разбить стекло в боковом окне. После этого машину удалось открыть.
В ходе инцидента малышка не пострадала и даже не испугалась, а с интересом следила за действиями спасателей и даже после освобождения не захотела вылезать из машины.
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Лев Каштанов