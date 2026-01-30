В Оренбурге студенты получили тяжелые ожоги после падения в яму с кипятком
В Оренбурге двое студентов получили тяжелые ожоги после падения в яму с кипятком прямо на дороге. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.
ЧП произошло на улице Монтажников, где компания студентов шла сквозь густые клубы пара. Из-за плохой видимости молодые люди не заметили опасный участок. В этот момент грунт обрушился, а поврежденные трубы начали выбрасывать кипяток. Один из студентов провалился в яму по пояс.
Очевидцы быстро среагировали, вытащили пострадавшего и пытались охладить ожоги снегом до приезда скорой. Пока его доставали, в кипящую воду упал еще один студент. Оба получили травмы и попали в больницу. Следственный комитет начал уголовное разбирательство, чтобы выяснить причины аварии и ответственность коммунальных служб.
