В Оренбургской области нашли тела женщины и ребенка в овраге

23 февраля 2026, 07:46

СК: тела женщины и ребенка нашли в овраге в Оренбургской области

Фото: iStock/Motortion

В овраге в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области нашли тела женщины и ребенка. Об этом информирует региональное следственное управление СК РФ.