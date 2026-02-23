В Оренбургской области нашли тела женщины и ребенка в овраге
В овраге в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области нашли тела женщины и ребенка. Об этом информирует региональное следственное управление СК РФ.
Останки обнаружили накануне вечером вблизи Алмазной улицы. Правоохранители осмотрели место происшествия, провели необходимые экспертизы и выясняют обстоятельства и причины произошедшего. По факту инцидента возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 109 УК РФ.
Глава Подгородней Покровки Максим Кабанов заявил, что, вероятно, женщина и ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью, при спуске на санках с высоты природного памятника — склона горы «Крутой обрыв». Он выразил соболезнования их близким и призвал местных жителей быть осторожными при катании на тюбингах вне специально оборудованных мест.
