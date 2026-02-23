Ледяной дождь в Хабаровске парализовал транспорт и превратил город в один большой «каток»

23 февраля 2026, 05:44

SHOT: Хабаровск сковало льдом, из-за непогоды отменили и перенесли десятки рейсов,

Фото: iStock/okugawa

Минувшей ночью Хабаровск накрыл ледяной дождь, превративший город в огромный каток. Из-за непогоды произошла коммунальная авария и без тепла остались сотни домов, передает Telegram-канал SHOT.





Дождь лил с вечера воскресенья, его сопровождали сильный ветер и мощный мороз. Дороги и тротуары покрылись твёрдой коркой льда, передвигаться пешком и на автомобиле стало крайне опасно.



