Ледяной дождь в Хабаровске парализовал транспорт и превратил город в один большой «каток»
SHOT: Хабаровск сковало льдом, из-за непогоды отменили и перенесли десятки рейсов,
Минувшей ночью Хабаровск накрыл ледяной дождь, превративший город в огромный каток. Из-за непогоды произошла коммунальная авария и без тепла остались сотни домов, передает Telegram-канал SHOT.
Дождь лил с вечера воскресенья, его сопровождали сильный ветер и мощный мороз. Дороги и тротуары покрылись твёрдой коркой льда, передвигаться пешком и на автомобиле стало крайне опасно.
Междугородние автобусы один за другим отменяют рейсы. К транспортному коллапсу добавилась авария на тепломагистрали — на нескольких улицах города пропали отопление и горячая вода.
Аэропорт Хабаровска не принимает и не отправляет самолёты из-за сложных метеоусловий: ледяного дождя, низовой метели и порывов ветра до 17 м/с. Рейсы из Бангкока, Пхукета, Новосибирска и Екатеринбурга перенаправили на запасной аэродром во Владивосток. В пресс-службе воздушной гавани пояснили, что ограничения продлятся ориентировочно до 13:00 по местному времени (6:00 мск).