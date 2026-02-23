Парализованный хирург-россиянин не может выбраться из Таиланда из-за проблем со страховой

23 февраля 2026, 04:44

Парализованный детский хирург из РФ застрял в Таиланде после инфаркта спинного мозга

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский детский хирург Михаил Коробейников оказался парализован в Таиланде после инфаркта спинного мозга. Он не может вернуться на Родину из-за проблем со страховой компанией, сообщил РЕН ТВ сын врача Григорий.





Сейчас россиянин находится в одной из больниц Таиланда. Ему необходима перевозка в лежачем положении специализированным медицинским бортом, однако транспортировка затягивается из-за медленного согласования со страховой и проблем в коммуникации с клиникой.





Мошенники придумали новую схему со «скрытыми подписками» для кражи личных данных

«(Мой папа) имеет многолетний опыт, он тысячу детей спас, продолжает оперировать», — рассказал Григорий.