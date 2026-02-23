Достижения.рф

Парализованный хирург-россиянин не может выбраться из Таиланда из-за проблем со страховой

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский детский хирург Михаил Коробейников оказался парализован в Таиланде после инфаркта спинного мозга. Он не может вернуться на Родину из-за проблем со страховой компанией, сообщил РЕН ТВ сын врача Григорий.



Сейчас россиянин находится в одной из больниц Таиланда. Ему необходима перевозка в лежачем положении специализированным медицинским бортом, однако транспортировка затягивается из-за медленного согласования со страховой и проблем в коммуникации с клиникой.

«(Мой папа) имеет многолетний опыт, он тысячу детей спас, продолжает оперировать», — рассказал Григорий.
При текущих обстоятельствах Коробейников не может самостоятельно сидеть, а одобрение страховщиков требуется даже для обезболивающего укола. Сын парализованного хирурга обратился за помощью в российское посольство в Таиланде.

Мария Моисеева

