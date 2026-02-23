В США свыше 60 миллионов человек оказались в зоне ЧП из-за мощнейшего снегопада
Более 60 миллионов жителей северо‑востока США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения, который ввели из‑за мощнейшего снегопада. Об этом сообщает издание Hill.
Власти штатов Делавэр, Массачусетс, Нью‑Йорк, Нью‑Джерси, Пенсильвания и Род‑Айленд объявили режим ЧП, который затронул свыше шестидесяти миллионов человек. Метеорологи прогнозируют, что в ночь на понедельник в этих регионах выпадет от 30 до 60 сантиметров снега.
Из‑за непогоды обе палаты конгресса перенесли голосования по ряду инициатив на вторник. Мэр Нью‑Йорка Зохран Мамдани ранее предупредил жителей о надвигающейся снежной буре и возможных проблемах на дорогах из‑за сугробов. В государственных школах города объявили выходной — уроки отменили полностью, без перехода на дистанционное обучение.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь на 23 февраля Хабаровск накрыл ледяной дождь, превративший город в огромный «каток». Из-за скользких дорог, ветра и сильного мороза произошла коммунальная авария. Сотни домов остались без тепла.
