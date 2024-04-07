В Оренбургской области введён режим ЧС федерального уровня

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В Оренбургской области из-за прорыва дамбы в Орске и паводков введён режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Ущерб жилью от наводнения может составить более 21 миллиарда рублей.
Ситуация в самом Орске остаётся критической, передаёт телеграм-канал SHOT. Подтопления также фиксируются по всему руслу реки Урал, в том числе в Челябинской области и Башкирии. По поручению президента РФ Владимира Путина накануне, 6 апреля в Оренбургскую область вылетел глава министерства по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.
В Орске после прорыва дамбы эвакуировано 1 121 человек, среди которых 331 ребёнок. В пунктах временного размещения сейчас находятся 283 человека. В настоящее время подтопленными остаются 2 450 домов и 3 185 придомовых территорий. В посёлке Никель Орского района также проводится срочная эвакуация жителей из-за паводка.
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Александр Бойцов