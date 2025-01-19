В результате взрыва бензовоза в Нигерии погибли 86 человек

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На западе Нигерии, в штате Нигер, на перекрестке перевернулась автоцистерна. Последовавший затем взрыв унёс жизни 86 человек.
Местные жители прибежали, чтобы зачерпнуть немного бензины, который решено было перелить в другой бензовоз. В этот момент раздался взрыв. Огонь перекинулся на стоявшие рядом автомобили и находящиеся неподалеку магазины.
86 человек погибли в результате взрыва и пожара, заявил генеральный директор Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара, сообщает местное издание This Day Live.
Тела 80 погибших уже захоронили в общей могиле, еще пятерых забрали семьи погибших. Один человек умер в больнице после госпитализации. Огонь также уничтожил несколько окрестных домов и магазинов.
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86 человек погибли в результате взрыва и пожара, заявил генеральный директор Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара, сообщает местное издание This Day Live.
Тела 80 погибших уже захоронили в общей могиле, еще пятерых забрали семьи погибших. Один человек умер в больнице после госпитализации. Огонь также уничтожил несколько окрестных домов и магазинов.
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Александр Бойцов