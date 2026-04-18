Россиянин вышел из тюрьмы и изнасиловал собственную мать
39-летний житель Красноярска изнасиловал свою мать после выхода из колонии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в своем сообществе во «ВКонтакте».
По версии следствия, за месяц до преступления мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за сексуальное насилие и убийство. Вернувшись домой, он жестоко надругался над родительницей.
В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и иных действиях сексуального характера. Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что тело мужчины с колото-резаными ранениями нашли в квартире на Орехо-Зуевском проезде в Москве. Подозреваемой в убийстве оказалась сожительница потерпевшего.
