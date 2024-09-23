В Татарстане из-за несвежей шаурмы произошла драка со стрельбой

Фото: istockphoto/Backiris
В городе Азнакеево в Республике Татарстан несвежая шаурма едва не стала причиной трагедии. И дело вовсе не в отравлении: жертвы могли появиться в результате огнестрельных ранений.
Местный житель купил шаурму на рынке и съел её, сообщает телеграм-канал «Регион116 Казань». После этого он почувствовал себя плохо и понял, что продукт был некачественный. Придя в себя после отравления, мужчина собрал друзей и поехал на рынок разбираться с мигрантами, которые продали ему несвежую шаурму. Рыночная диаспора по традиции тоже была достаточно многочисленной и местных не испугалась. Словесный конфликт быстро перерос в массовую драку, а кто-то даже пустил в ход огнестрельное оружие.
К счастью, обошлось без смертельных исходов и даже без серьёзных ранений. Участники потасовки были задержаны и доставлены в отдел полиции. На них составили административные протоколы. Сейчас правоохранителям предстоит нелёгкая задача: выяснить, кто из участников драки пустил в ход пистолет. Ни у кого из задержанных оружия обнаружено не было.
Авторы телеграм-канала рекомендуют местным жителям: если они хотят есть безопасную шаурму — её следует готовить самостоятельно.
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К счастью, обошлось без смертельных исходов и даже без серьёзных ранений. Участники потасовки были задержаны и доставлены в отдел полиции. На них составили административные протоколы. Сейчас правоохранителям предстоит нелёгкая задача: выяснить, кто из участников драки пустил в ход пистолет. Ни у кого из задержанных оружия обнаружено не было.
Авторы телеграм-канала рекомендуют местным жителям: если они хотят есть безопасную шаурму — её следует готовить самостоятельно.
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Александр Бойцов