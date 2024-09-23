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В Татарстане из-за несвежей шаурмы произошла драка со стрельбой

23 сентября 2024, 19:36
Фото: istockphoto/Backiris

Фото: istockphoto/Backiris

В городе Азнакеево в Республике Татарстан несвежая шаурма едва не стала причиной трагедии. И дело вовсе не в отравлении: жертвы могли появиться в результате огнестрельных ранений.
Местный житель купил шаурму на рынке и съел её, сообщает телеграм-канал «Регион116 Казань». После этого он почувствовал себя плохо и понял, что продукт был некачественный. Придя в себя после отравления, мужчина собрал друзей и поехал на рынок разбираться с мигрантами, которые продали ему несвежую шаурму. Рыночная диаспора по традиции тоже была достаточно многочисленной и местных не испугалась. Словесный конфликт быстро перерос в массовую драку, а кто-то даже пустил в ход огнестрельное оружие.

К счастью, обошлось без смертельных исходов и даже без серьёзных ранений. Участники потасовки были задержаны и доставлены в отдел полиции. На них составили административные протоколы. Сейчас правоохранителям предстоит нелёгкая задача: выяснить, кто из участников драки пустил в ход пистолет. Ни у кого из задержанных оружия обнаружено не было.



Авторы телеграм-канала рекомендуют местным жителям: если они хотят есть безопасную шаурму — её следует готовить самостоятельно.

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#казань
#татарстан
Подростки на электросамокате сбили ребенка в московском парке
23 сентября 2024, 19:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве подростки, катаясь вчетвером на одном электросамокате, сбили восьмилетнюю девочку в парке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, в полицию обратилась мама пострадавшей девочки. Женщина сообщила, что 21 сентября в столичном парке «Причальный» четыре девочки примерно 13–14 лет вместе катались на одном электросамокате. В какой-то момент они наехали на восьмилетнюю девочку и сразу скрылись с места происшествия, бросив средство передвижения там же. Малышка получила травмы ноги, и после осмотра врачей ее отпустили домой, госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку по данному факту и ищут подростков, сбивших ребенка.

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Задержанный за разгром могилы Маслякова парень оказался аутистом
ТАСС: задержанный за разгром могилы Маслякова страдает аутизмом с детства
23 сентября 2024, 19:16

Фото: istockphoto/dragana991

Мужчина, который разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, с детства болен аутизмом. Наличие диагноза подтвердили 23 сентября в медицинских службах.
«Задержанный за повреждение могилы Маслякова молодой человек 2004 года рождения является инвалидом I группы с детства с диагнозом аутизм. В настоящее время он госпитализирован в психиатрическую больницу №1 "Алексеевская"», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Могилу легенды КВН Александра Маслякова разгромили 22 сентября. Вскоре выяснилось, что к инциденту причастен 19-летний москвич, который вырвал с могилы крест, убрал фотографии и раскидал цветы. После задержания и молодого человека передали врачам.

Александра Маслякова похоронили 11 сентября рядом с могилами Элины Быстрицкой и Игоря Кириллова.

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Психолог Дугенцова: подростка из Балаганска могло подтолкнуть нападение в Челябинске
23 сентября 2024, 18:31

Фото: iStock/shishigami

Новость о нападении школьника на одноклассников в Челябинске могла спровоцировать подростка из Балаганска на аналогичное преступление, которое он уже давно запланировал. Так считает детский психолог Дарья Дугенцова.
Напомним, в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Ранения получили три ученика и учитель химии. Сегодня другой подросток, вооруженный молотком, напал на одноклассников в школе в Иркутской области.

«Конечно, новостной фон влияет на любого человека, особенно на детей с нестабильным психическим состоянием. Но это не значит, что новость (о произошедшем в Челябинске – ред.) вдохновила ребенка на этот поступок. Скорее всего, он планировал это заранее, а новость могла подтолкнуть его сделать это скорее, но не более того», — пояснила Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Психолог считает, что причины, по которым подросток мог совершить нападение на сверстников, могут быть разнообразными. Это могут быть психические отклонения, плохие отношения с родителями и одноклассниками. Также к такому поступку могли привести отношения в семье, наличие у кого-то из родителей зависимости от алкоголя или веществ, а также нездоровые методы наказания.

Ещё одной возможной причиной такого поведения может быть неспособность ребёнка выражать негативные эмоции социально приемлемым способом, что приводит к всплеску насилия над другими.

По словам Дугенцовой, для снижения риска новых нападений на школы, необходимо работать над этой проблемой как с точки зрения безопасности, так и с психологической точки зрения. Это включает в себя обучение детей эмпатии, обсуждение подобных случаев и выяснение их мнения по этому поводу.

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#школьник
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#отношения
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Напавшего на учеников восьмиклассника в Иркутской области остановил физрук
23 сентября 2024, 18:11

Фото: istockphoto/blinow61

Напавшего на своих сверстников восьмиклассника Артема Б. в Иркутской области остановил физрук. Об этом в своем канале в Telegram написал региональный министр образования Максим Парфенов.
«Как выяснилось на месте, один из пострадавших выбежал из раздевалки и позвал на помощь педагогов. В это же время в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего», — сказано в публикации.
Всем, кто пострадал, своевременно оказали медпомощь. По информации образовательного учреждения, где произошел инцидент, все в настоящее время находятся по месту проживания, добавил Парфенов.

Как сообщалось ранее, 13-летний нападавший прошел в школу с ножом и молотками, ударив другого парня, пока тот завязывал шнурки.

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#россия
#школьники
#иркутская область
#криминал
#нападение
#новости
#подростки
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Пропавшая школьница из Перми найдена в Подмосковье в компании 35-летнего мужчины
23 сентября 2024, 17:37

Фото: istockphoto/???? ??????

В конце августа в посёлке Мыс Чусовского Пермского края 16-летняя школьница ушла из дома и не вернулась. Спустя три недели несовершеннолетнюю обнаружили в компании 35-летнего мужчины в Подмосковье.
Спустя несколько дней после исчезновения школьницы волонтёры обновили информацию в ориентировке, добавив, что она может находиться со взрослым мужчиной, что впоследствии и подтвердилось, передаёт «КП-Пермь». Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что она уехала из дома со своим знакомым, который раньше жил в подмосковном Ногинске, а в последнее время находился в Перми.

Парочка путешествовала по городам и посёлкам Московской области, пока не остановились в Сергиевом Посаде. Там их и нашли. Правоохранители вышли на беглецов, отследив сигнал телефона девушки. Сейчас беглянку уже вернули домой, в Пермский край.

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Мать погибших в Красноярском крае детей постоянно плачет
23 сентября 2024, 17:10

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Родители умерших от отравления в Красноярском крае детей сейчас находятся в тяжёлом психологическом состоянии. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По данным RT, мать умерших детей постоянно плачет, временами у неё истерические приступы.

Напомним, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. Дети скончались в больнице. Взрослые выжили и пришли в сознание в понедельник. По словам родителей, в этот день дом обрабатывался дихлофосом. Они отметили, что во время обработки дети были на улице.

Прокуратура проверит версию о том, что семья могла отравиться продуктами собственного производства. Кроме того, из квартиры было изъято сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота и растительные пестициды.

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В Тюмени мужчина сломал коллеге челюсть за просьбу работать быстрее
23 сентября 2024, 17:06

Фото: istockphoto/globalmoments

В Тюмени производственный конфликт между двумя дворниками закончился увечьем для одного из них. Мужчина 1958 года рождения сломал челюсть своему более молодому коллеге в ответ на просьбу чуть ускорить темп работы.
Напарники занимались уборкой территории на улице Дзержинского, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Один из них высказал товарищу претензию по поводу его медлительности и попросил работать побыстрее. Мужчине замечание, полученное от младшего по возрасту, показалось слишком обидным. Своё недовольство он выказал радикальным способом — нанёс коллеге сокрушительный удар в челюсть.

В результате уборку улицы любителю помахать кулаками пришлось заканчивать одному — потерпевшего пришлось госпитализировать. Медики диагностировали у него двусторонний перелом нижней челюсти. Коллегу пострадавшего задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений. Теперь агрессивному тюменцу может грозить до трёх лет лишения свободы.

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#тюмень
#дворник
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В Подмосковье частный самолёт совершил аварийную посадку в русло Оки
23 сентября 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Robert Pavsic

В районе аэродрома Пущино у подмосковного Серпухова частный самолёт совершил аварийную посадку в русло реки Ока. Пассажиры гидроплана были пьяны.
Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, пилот изначально хотел посадить самолёт «Борей АэроВолга» (RA-4440G) на воду, но забыл убрать шасси. Из-за этого гидроплан перевернулся и почти полностью ушёл под воду. Лётчика и пассажиров спасли находившиеся поблизости рыбаки. В аварии никто не пострадал.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту происшедшего сразу по двум уголовным статьям: о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Рыбаки рассказали, что до того, как совершить свой кульбит в русле реки, пилот незколько раз пролетал на минимальной высоте над их лодками.

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#подмосковье
#самолет
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Shot: подростки подожгли вертолет Ми-8 на авиабазе в Омске
23 сентября 2024, 16:50

Фото: istockphoto/Zeferli

Вертолет Ми-8 на омской авиабазе подожгли двое подростков. Как сообщает Shot, ребятам дали задание кураторы с Украины. По информации канала, 16-летние школьники проникли на объект в ночь на субботу, 21 сентября, бросив в винтокрылую машину Молотов. По предварительным данным, техника уже была списана.
Нападавшие задержаны, известно, что злоумышленники связались с ребятами через мессенджер, пообещав им тысячи долларов за «работу».

После инцидента кураторы исчезли, а также удалили все переписки, не заплатив. К слову, аналогичный случай произошел на Ямале.

Ранее сообщалось, за что восьмиклассник в Иркутской области напал на одноклассников с молотком.

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