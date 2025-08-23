Достижения.рф

В Орле отчим три месяца истязал пасынка

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

Житель Орла заключен под стражу за издевательства над несовершеннолетним пасынком. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.



По информации следствия, 31-летний житель Орла на протяжении трех месяцев жестоко обращался с малолетним сыном жены. Мужчина систематически избивал ребенка и угрожал ему физической расправой. Когда об этом стало известно, отчим был задержан и помещен под стражу.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям об истязании и угрозах нанесения тяжкого вреда здоровью. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Екатерина Коршунова

