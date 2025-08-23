В Приангарье 100 человек ищут в лесу пропавшую более суток назад пенсионерку
В Приангарье 100 человек — добровольцы, полицейские, спасатели ищут в лесу пожилую женщину, которая более суток назад ушла в лес с родственниками и потерялась. Об этом информирует ГУМВД по Иркутской области.
В Боханском районе Приангарья сотрудники полиции и волонтеры продолжают поиски пенсионерки Гу Гуйлань, которая пропала в лесу. Более суток назад она отправилась вместе с родственниками за грибами, но в какой-то момент ее потеряли из виду. Все самостоятельные попытки найти женщину пока не увенчались успехом.
Спасатели рассматривают возможность привлечения вертолета для расширения масштабов поисковой операции. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Читайте также: