В Приангарье 100 человек ищут в лесу пропавшую более суток назад пенсионерку

23 августа 2025, 18:48

Фото: iStock/avtk

В Приангарье 100 человек — добровольцы, полицейские, спасатели ищут в лесу пожилую женщину, которая более суток назад ушла в лес с родственниками и потерялась. Об этом информирует ГУМВД по Иркутской области.