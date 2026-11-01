В Ормузском проливе два нефтяных танкера загорелись после подрыва на минах
Два нефтяных танкера подорвались в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Согласно материалу, оба судна нарушили правила пересечения Ормузского пролива. Они шли по незаконному маршруту и в какой-то момент загорелись в результате подрыва на морских минах.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к масштабным разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. Из-за противостояния Ирана и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Сейчас в конфликте наблюдается затишье, но риски возобновления боевых действий сохраняются.
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