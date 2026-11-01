«Не трогайте меня»: певица Слава резко ответила поклонникам
Певица Слава эмоционально отреагировала в соцсетях на просьбу сфотографироваться после концерта. Артистка призналась, что была уставшей и находилась под впечатлением от выступления, когда к ней подошли желающие сделать совместные снимки. Особенно её возмутило, что один из просивших представился директором концертного зала.
Слава дала понять, что не делает исключений для людей, которые пытаются использовать своё служебное положение ради личной просьбы. По словам певицы, она сама никогда не пользовалась подобными привилегиями и не считает правильным, когда этого ждут от других.
Артистка также заявила, что не понимает ценности фотографий со знаменитостями и не хочет, чтобы её беспокоили сразу после выступлений. Она подчеркнула, что даже публичным людям необходимо личное пространство и возможность отдохнуть после концерта.
При этом резкость высказываний Славы вызвала неоднозначную реакцию. Одни могут поддержать её желание установить личные границы, другие — посчитать такую форму общения с поклонниками излишне грубой.
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