«Не трогайте меня»: певица Слава резко ответила поклонникам

01 ноября 2026, 21:58

Певица Слава разгневалась из-за просьбы о фото после концерта

Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Певица Слава эмоционально отреагировала в соцсетях на просьбу сфотографироваться после концерта. Артистка призналась, что была уставшей и находилась под впечатлением от выступления, когда к ней подошли желающие сделать совместные снимки. Особенно её возмутило, что один из просивших представился директором концертного зала.