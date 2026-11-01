«Роб, ты отлично выглядишь»: звезда «Сумерек» Фачинелли пошутил над Паттинсоном

01 ноября 2026, 22:43

Питер Фачинелли раскрыл, что шептал Роберту Паттинсону в «Сумерках»

Питер Фачинелли и Роберт Паттинсон (Фото: кадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1»)

Питер Фачинелли, сыгравший доктора Карлайла Каллена в саге «Сумерки», рассказал, что говорил Роберту Паттинсону во время съёмок сцены, в которой его герой кусает будущего вампира. Как выяснилось, актёр импровизировал и менял реплики от дубля к дублю.





В личном блоге 52-летний артист вспомнил, что во время первого дубля прошептал коллеге: «Прости меня». Фачинелли решил, что эти слова добавят эпизоду драматизма. Однако на следующем дубле он решил разрядить обстановку и подшутить над партнёром.





«На втором дубле я сказал: "Роб, ты отлично выглядишь", а потом укусил его. Роб слегка улыбнулся, и именно этот дубль и использовали», — поделился актёр.