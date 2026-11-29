В подмосковных Химках загорелся склад мебели
В подмосковных Химках загорелось складское помещение — частично металлическое, частично кирпичное. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.
Уточняется, что огонь охватил здание по адресу: городской округ Химки, улица Заводская, дом 2а, корпус 28. Внутри находится склад мебели. На момент прибытия специалистов наблюдалось открытое горение.
Предварительно, площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. К тушению привлечены 80 человек и 28 единиц техники, проводится наращивание группировки спасателей. Работы осложнены высокой пожарной нагрузкой. Дополнительная информация уточняется.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Мьянме на фестивале огней загоревшийся шар с пиротехникой обрушил на толпу горящие заряды. Медицинская помощь понадобилась более чем сотне человек.
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