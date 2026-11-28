В Пензенской области при столкновении Lada Granta и автобуса ПАЗ погибла женщина
В Пензенской области столкнулись автобус и легковой автомобиль, один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
По предварительным сведениям, на дороге Сердобск — Куракино в границах Сердобского района произошло столкновение автомобиля Lada Granta и автобуса ПАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки и его пассажирка (женщина 1954 года рождения) попали в больницу.
Впоследствии гражданка скончалась. Кондуктор автобуса получила телесные повреждения, после оказания медицинской помощи её отпустили домой. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось об инциденте в Удмуртии. На трассе перевернулся школьный автобус с детьми.
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